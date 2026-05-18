Após análises de mercado, vinícola da Serra reduz teor alcoólico de cinco rótulos

Seguindo as tendências de consumo, a Casa Valduga reduziu o teor alcoólico das bebidas da linha Naturelle. A graduação alcoólica diminui em 1% vol., ficando distribuída da seguinte forma: Naturelle Clássico Branco 9,0% vol., Naturelle Clássico Rosé 9,0% vol., Naturelle Clássico Tinto 10,5% vol., Naturelle Frisante Branco 7,5% vol. e Naturelle Frisante Rosé 7,5% vol.
Conforme a vinícola, a reformulação foi baseada em análises de mercado conduzidas pela Ideal BI Consulting. Os consumidores, especialmente das gerações mais jovens, têm demonstrado maior interesse por bebidas com menor graduação alcoólica ou mesmo sem álcool.