Água "estilosa" ganha espaço na Wine South America e mira público do vinho

Nem só de vinho é feita a Wine South America. A feira em Bento Gonçalves também tem espaço para outra bebida, a água. O Grupo Attiva, de Bananal, em São Paulo, levou para o evento a bebida em garrafas de vidro. É um lançamento recente da empresa que está no mercado há 20 anos com a venda em embalagens plásticas e agora aposta em um formato diferente para atrair um novo público.