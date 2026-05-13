Água "estilosa" ganha espaço na Wine South America e mira público do vinho

Nem só de vinho é feita a Wine South America. A feira em Bento Gonçalves também tem espaço para outra bebida, a água. O Grupo Attiva, de Bananal, em São Paulo, levou para o evento a bebida em garrafas de vidro. É um lançamento recente da empresa que está no mercado há 20 anos com a venda em embalagens plásticas e agora aposta em um formato diferente para atrair um novo público.
— Entendemos que o segmento do vinho precisa de uma água estilosa. Hoje não se toma qualquer vinho com qualquer água — diz Geraldino Castilho Pereira, diretor comercial da Attiva.
São duas opções de 300ml e 750ml com tampa de rosca, além da linha Mineralle, em garrafa de 750ml, com e sem gás, vedada com rolha e gabieta, assim como um espumante.
A Wine South America começou na terça-feira (12) e segue até esta quinta (14) na Fundaparque, em Bento Gonçalves.