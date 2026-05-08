Agência de Garibaldi assume comunicação estratégica de marca de móveis da Serra

Fundador e diretor criativo da 8poroito, Felipe Corbellini. Arquivo pessoal / Divulgação

Agência de Garibaldi especializada em branding e comunicação estratégica, a 8poroito assumiu a conta da New Móveis, marca de móveis planejados do grupo Unicasa, da Serra.

A parceria começou com uma imersão do fundador e diretor criativo da 8poroito, Felipe Corbellini, em conjunto com a equipe de marketing da New Móveis, no Salone del Mobile Milano, realizado em abril, na Itália (foto).