Agência de Garibaldi assume comunicação estratégica de marca de móveis da Serra

Agência de Garibaldi especializada em branding e comunicação estratégica, a 8poroito assumiu a conta da New Móveis, marca de móveis planejados do grupo Unicasa, da Serra.
A parceria começou com uma imersão do fundador e diretor criativo da 8poroito, Felipe Corbellini, em conjunto com a equipe de marketing da New Móveis, no Salone del Mobile Milano, realizado em abril, na Itália (foto).
A 8poroito atende a clientes de outros segmentos, como a cooperativa Sicredi Ibiraiaras RS/MG e a Wine South America (feira que ocorre na próxima semana em Bento Gonçalves). Também estão no portfólio produtos como os vinhos Reservado Marcus James e Sangue de Boi e linhas de produtos da Vinícola Aurora.