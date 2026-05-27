Academia projeta crescer 10% em Garibaldi até o final do ano após investir mais de R$ 1 milhão; veja outros destaques

Espaço em Garibaldi tem um ano. Dieisson Polis / Divulgação

Há um ano em Garibaldi, a W7 Academia projeta um crescimento de 10% até o final do ano. A projeção é impulsionada pelo aumento da procura por serviços voltados à saúde e performance. A unidade é a primeira da marca catarinense em solo gaúcho.

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A operação da Serra recebeu investimento de mais de R$ 1 milhão em equipamentos de última geração, além de aportes em arquitetura, tecnologia e experiência dos usuários. A unidade de Garibaldi tem 780 metros quadrados e uma área exclusiva com aparelhos para treino de glúteos.

Segundo Giulia Festugatto, sócia da W7 Academia, o diferencial da operação está na combinação entre tecnologia, acompanhamento próximo e experiência personalizada.

— Nosso foco sempre foi oferecer um ambiente acolhedor e preparado tanto para iniciantes quanto para alunos de alta performance. Trabalhamos muito próximos dos alunos, acompanhando treinos, frequência e evolução — destaca.

O negócio tem no comando, além de Giulia, Dayan Lazzaretti. Os dois são também sócios da W7 de Tijucas, em Santa Catarina, e da Academia Energia, de Galópolis. Além disso, Dayan está à frente da Zest Fitness Equipment, empresa brasileira que comercializa marcas internacionais.

Para hóspedes fiéis

Hóspedes recorrentes da Rede Laghetto ganharam um programa com vantagens exclusivas, o Laghetto Fidelize. São três níveis de fidelidade que permitem acumular benefícios progressivamente à medida em que os serviços são utilizados. Entre as vantagens, desconto gradativo na hospedagem e early check-in (entrada antes do estabelecido pelo hotel).

A Rede Laghetto tem unidades em destinos como Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Rio Grande, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro.

Na web

Vídeos podem ser assistidos no YouTube. Angelo Luis Scopel / Divulgação

A Castertech, empresa da Randoncorp, lançou uma websérie com 11 episódios curtos para explicar de forma acessível os processos da fundição e o papel da indústria na mobilidade. A iniciativa aposta em conteúdo educativo sobre tecnologia, sustentabilidade e engenharia, com foco em aproximar o público de temas técnicos e ampliar a compreensão sobre o setor.

A websérie está disponível no YouTube da Castertech.

Quase 1 mil

O Premium Club da Vinhos Larentis está perto de alcançar 1 mil assinantes (está em 988 membros). Criado em 2018, o clube ganha impulso com o lançamento exclusivo do Merlot 25 Anos Gran Reserva em garrafa magnum, elaborado para comemorar o aniversário da vinícola do Vale dos Vinhedos.

Estratégia

Nesta quinta-feira (28) ocorre a segunda edição de 2026 do CIC Por Elas, evento da Diretoria de Empresárias da CIC Caxias. No encontro, Cristiana Ferronatto abordará o tema Mapeamento de jornada como estratégia: entendendo como gerar valor para seu negócio.