29 ônibus Marcopolo irão reforçar transporte coletivo de cidades do interior de São Paulo

São 24 veículos Torino para a Jundiá. Marcopolo / Divulgação

Empresa do transporte urbano do Estado de São Paulo, a Jundiá comprou 29 ônibus da Marcopolo para circulação nas cidades de Mairinque e Itapeva.

São 24 veículos Torino (os primeiros do modelo adquiridos pela operadora), três Marcopolo Senior e dois articulados.

A Jundiá também adquiriu recentemente 28 micro-ônibus Volare do modelo Attack 9 Escolar. A empresa é cliente da marca caxiense desde 2013.

Gold comprou 15 unidades do Volare Fly 9 Executivo. Volare / Divulgação

Quem também adquiriu veículos Volare há pouco tempo foi a Gold Turismo e Fretamento, empresa do interior de São Paulo. Cliente da marca desde 2013, a Gold comprou 15 unidades do Volare Fly 9 Executivo.

Cinco já foram entregues e serão usados nas cidades de Itu e Sorocaba. Os outros 10 estão em fase de fabricação e a previsão de entrega é de junho a agosto.