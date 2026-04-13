Vinícola da Serra se torna parceira da maior roda-gigante da América Latina; veja mais destaques

A maior roda-gigante da América Latina, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, conta a partir deste mês com a Salton como nova parceira oficial.
A marca da Serra, que já está presente no quiosque da Roda Rico, passa agora a integrar o menu de experiências personalizadas oferecidas pela atração, como pedidos de casamento, brunches e aniversários.
A roda-gigante foi inaugurada em 2022 e está a 91 metros de altura.
Parceria
O publicitário Maurício Poletto Deon e a jornalista e relações-públicas Lisandra De Bona uniram esforços e fecharam uma parceria. À frente da Finis Marketing e Tecnologia e a Pulsar Comunicação e Eventos, respectivamente, eles irão oferecer serviços em conjunto.
114 anos
Começou a ser veiculada na sexta-feira (10), nas redes sociais e na TV aberta, a campanha de aniversário da Santa Clara. Nossa História é Feita Juntos comemora com produtores associados os 114 anos da cooperativa da Serra. A Santa Clara conta com mais 2,4 mil famílias produtoras de leite, quase 5 mil associados e mais de 2,7 mil funcionários.
Picolés da Hector Dragão no Fioreze
Os Sorvetes Mágicos da Hector Dragão, desenvolvidos em parceria com a YPY Sorvetes, de Santa Catarina, agora podem ser encontrados nos Hotéis Fioreze, em Gramado. A rede foi escolhida para receber, com exclusividade no setor hoteleiro da região, a linha de picolés licenciados.
Cada um deles é inspirado em personagens do universo Hector, como Azul do Hector (blueberry com chocolate branco), Coração da Lady Lince (morango), Brigadeiro do Asdrubal (brigadeiro) e Feitiço do Kines (iogurte com frutas vermelhas).
Experiência do cliente
A primeira edição de 2026 do Lab Talk, evento do Sindilojas Caxias, ocorre na próxima quarta-feira (15). O evento palestra do mestre em Administração e Negócios Airton Dória, que irá falar sobre experiência do cliente.
O encontro será na Lands Beer and Brothers Pub (Rua Dom José Baréa, 2000), a partir das 19h. Inscrições pelo site do Sindilojas.