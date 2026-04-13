Vinícola da Serra se torna parceira da maior roda-gigante da América Latina; veja mais destaques

Roda-gigante foi inaugurada em 2022 e está a 91 metros de altura. Salton / Divulgação

A maior roda-gigante da América Latina, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, conta a partir deste mês com a Salton como nova parceira oficial.

A marca da Serra, que já está presente no quiosque da Roda Rico, passa agora a integrar o menu de experiências personalizadas oferecidas pela atração, como pedidos de casamento, brunches e aniversários.

Leia Mais Vinícola da Serra amplia portfólio e lança suco de maçã

A roda-gigante foi inaugurada em 2022 e está a 91 metros de altura.

Parceria

O publicitário Maurício Poletto Deon e a jornalista e relações-públicas Lisandra De Bona uniram esforços e fecharam uma parceria. À frente da Finis Marketing e Tecnologia e a Pulsar Comunicação e Eventos, respectivamente, eles irão oferecer serviços em conjunto.

114 anos

Começou a ser veiculada na sexta-feira (10), nas redes sociais e na TV aberta, a campanha de aniversário da Santa Clara. Nossa História é Feita Juntos comemora com produtores associados os 114 anos da cooperativa da Serra. A Santa Clara conta com mais 2,4 mil famílias produtoras de leite, quase 5 mil associados e mais de 2,7 mil funcionários.

Leia Mais Marcopolo testa ônibus elétrico em linhas do transporte coletivo do Rio de Janeiro

Picolés da Hector Dragão no Fioreze

Os Sorvetes Mágicos da Hector Dragão, desenvolvidos em parceria com a YPY Sorvetes, de Santa Catarina, agora podem ser encontrados nos Hotéis Fioreze, em Gramado. A rede foi escolhida para receber, com exclusividade no setor hoteleiro da região, a linha de picolés licenciados.

Cada um deles é inspirado em personagens do universo Hector, como Azul do Hector (blueberry com chocolate branco), Coração da Lady Lince (morango), Brigadeiro do Asdrubal (brigadeiro) e Feitiço do Kines (iogurte com frutas vermelhas).

Experiência do cliente

A primeira edição de 2026 do Lab Talk, evento do Sindilojas Caxias, ocorre na próxima quarta-feira (15). O evento palestra do mestre em Administração e Negócios Airton Dória, que irá falar sobre experiência do cliente.

Leia Mais Nova presidente do Sindilojas Caxias fala sobre desafios do varejo e projeto de fim da jornada 6x1