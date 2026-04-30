Vinícola da Serra brinda a estreia de "O Diabo Veste Prada 2" com ação nacional nos cinemas; veja mais destaques

A Vinícola Aurora lançou uma ação nacional de marketing nos cinemas para valorizar seu portfólio de espumantes durante a semana de estreia do filme O Diabo Veste Prada 2.
Até 6 de maio, a marca exibirá um vídeo exclusivo antes das sessões em 13 salas de cinema em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre e Recife. Serão 364 exibições no total.
Vinho em livro
A Universidade de Caxias do Sul (UCS) lançou o primeiro livro da coleção Vinum Bonum Laetificat Cor Hominis, criada para difundir o conhecimento sobre vinho, viticultura e enologia.
A Senhora do Simpósio: vinho e mulheres na sociedade pré-romana e romana é de autoria de Raffaella Di Vincenzo e tem tradução do pesquisador e pró-reitor Everaldo Cescon e revisão do reitor Gelson Leonardo Rech.
A coleção reúne nove títulos originalmente publicados em italiano. Os volumes serão utilizados em atividades do curso de Tecnologia em Viticultura e Enologia e da Escola Internacional de Gastronomia da UCS.
Critério na Serra
O jornalista Egui Baldasso assumiu a chefia da Critério Serra. O consultor será responsável por liderar a atuação regional da empresa que conta com escritório no TecnoUCS, em Caxias, desde o ano passado e atende a clientes como CIC Caxias, Universidade de Caxias do Sul e Tecnovidro.
Egui integra a equipe da Critério desde 2024. Jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul, tem quase 20 anos de atuação em comunicação. Além disso, é palestrante e autor de quatro livros.
A Critério também conta com operações em Porto Alegre, São Paulo, Brasília e Florianópolis.
Crescimento
A filial brasileira da Luminator, localizada em Caxias do Sul, cresceu 15% em 2025 e espera seguir no mesmo ritmo neste ano. Nos últimos três anos, o aumento foi de 22%, impulsionados pela introdução de novos produtos e tecnologias em sistemas de informação para passageiros do transporte rodoviário e ferroviário. Os dados foram apresentados na Convenção Nacional de Vendas 2026.