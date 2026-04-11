Vinícola da Serra amplia portfólio e lança suco de maçã

Sidimar Fleck, presidente da cooperativa Nova Aliança. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Referência na produção de suco de uva, a Nova Aliança agora também produz suco de maçã integral. A bebida, elaborada com frutas de produtores da Serra e dos Campos de Cima da Serra, já está nas gôndolas e foi apresentada para jornalistas e convidados em um evento na propriedade do cooperado propriedade de Marcelo Tormen, em Nova Pádua, na manhã deste sábado (11). Hoje, os sucos são responsáveis por cerca de 80% da produção anual da cooperativa vinícola de Flores da Cunha.

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Presidente da cooperativa, Sidimar Fleck está otimista e espera que o lançamento alcance entre 2% e 5% da produção de sucos, ao menos. Além do novo sabor, os sucos de uva branca e tinto ganharam embalagens mais modernas e com destaque para a fruta. Conforme Fleck, a intenção é despertar no consumidor o desejo pelo produto da Nova Aliança logo de cara.

— Uma cooperativa de 96 anos precisa, de tempos em tempos, estar atenta àquilo que vem acontecendo no mercado, àquilo que o consumidor está querendo. Precisa sempre evoluir porque ninguém se mantém há quase 100 anos no mercado de qualquer maneira, tem que ser de maneira organizada e pensada — destaca.

Neste ano, a Nova Aliança produziu cerca de 35 milhões de litros de suco de uva. A fabricação de vinho de mesa fica entre 3 e 4 milhões de litros. Os vinhos finos, sob a marca Nova, giram em torno de 1 milhão de litros.

Próximos anos

A Nova Aliança completa 97 anos em 21 de novembro e já está preparando um dos lançamentos para o centenário. Há dois anos, um rótulo está sendo elaborado na filial de Santana do Livramento. No total, a bebida ficará 60 meses na garrafa.

Antes disso, a vinícola pretende lançar um vinho desalcoolizado. A previsão é que seja entre este ano e o ano que vem.