Vinícola Aurora elege presidente mais jovem das últimas décadas e primeira mulher na diretoria

A gestão da Cooperativa Vinícola Aurora está de cara nova. Tiago Fronza Frare, 38 anos, foi eleito presidente do Conselho de Administração nesta terça-feira (7) e é o mais jovem a assumir o cargo máximo da cooperativa nas últimas seis décadas. Tiago sucede Renê Tonello, de quem foi segundo vice entre 2024 e 2026.
Amanda Lerin, 24, é a segunda vice-presidente, sendo a primeira mulher na história da vinícola empossada na diretoria. Ela participou do programa Aprendiz Cooperativo do Campo, que estimula o cooperativismo e a sucessão rural na Aurora.
Os dois contam com a experiência do primeiro vice-presidente Moisés Cavalleri, 64, conselheiro da cooperativa por diversas gestões desde 2003. O trio assume para o biênio 2026-2028.
Prioridades
Entre os projetos para a gestão, a compra de uma nova envasadora para a unidade matriz e a construção de uma nova cantina junto à unidade do Vale dos Vinhedos, além da continuidade de programas como Boas Práticas Agrícolas e da agenda ESG da cooperativa.