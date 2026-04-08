Vinícola Aurora elege presidente mais jovem das últimas décadas e primeira mulher na diretoria

Amanda, Tiago e Moisés. Eduardo Benini / Divulgação

A gestão da Cooperativa Vinícola Aurora está de cara nova. Tiago Fronza Frare, 38 anos, foi eleito presidente do Conselho de Administração nesta terça-feira (7) e é o mais jovem a assumir o cargo máximo da cooperativa nas últimas seis décadas. Tiago sucede Renê Tonello, de quem foi segundo vice entre 2024 e 2026.

Amanda Lerin, 24, é a segunda vice-presidente, sendo a primeira mulher na história da vinícola empossada na diretoria. Ela participou do programa Aprendiz Cooperativo do Campo, que estimula o cooperativismo e a sucessão rural na Aurora.

Os dois contam com a experiência do primeiro vice-presidente Moisés Cavalleri, 64, conselheiro da cooperativa por diversas gestões desde 2003. O trio assume para o biênio 2026-2028.

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