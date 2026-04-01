Vindima na vinícola Garibaldi supera 30 milhões de quilos de uva e cresce mais de 10% na comparação com 2025

A vindima na Cooperativa Vinícola Garibaldi fechou com volume superior a 30 milhões de quilos de uva. O número representa um crescimento de mais de 10% em relação ao ano anterior. Além do bom resultado em termos de quantidade, houve bom desempenho na qualidade.
A colheita começou em 31 de dezembro, antes do previsto, e no primeiro dia já foram recebidos cerca de 20 mil quilos da fruta. Ao longo da safra, aproximadamente 60 variedades de uvas foram entregues na Garibaldi, sendo cerca de 45% de viníferas para vinhos e espumantes.
Os outros 55% são de variedades de uvas comuns para vinhos de mesa e suco de uva.