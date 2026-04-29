Unimed Serra Gaúcha inaugura Centro de Medicina Integrada Unique

O ambiente inclui consultórios, salas de exames, área de coleta, espaços de descanso, coworking e vestiários individuais. Luis Henrique Bisol Ramon / Divulgação

A Unimed Serra Gaúcha colocou em operação, em Caxias do Sul, um novo serviço. Trata-se do Centro de Medicina Integrada Unique, estrutura dedicada ao cuidado integral de executivos, lideranças empresariais e profissionais de alta performance.

Instalado no Bloco B do Complexo Hospitalar Unimed Serra Gaúcha, o espaço reúne exames e consultas em fluxo concentrado, com promessa de avaliação completa em cerca de quatro horas. Entre os diferenciais, estão exames de alta precisão, como a ergoespirometria, considerada referência internacional na análise cardiorrespiratória e metabólica.

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A equipe contempla médicos cardiologistas, clínicos, urologistas e dermatologistas, nutricionistas e equipe de enfermagem dedicada ao atendimento executivo. O serviço está disponível para clientes Unimed e particulares.

O ambiente inclui consultórios, salas de exames, área de coleta, espaços de descanso, coworking e vestiários individuais. Ao final, o paciente recebe um relatório completo, com leitura cruzada de todos os resultados, mapeamento de riscos, orientações personalizadas e um plano de acompanhamento contínuo.