Três vinícolas da Serra integram projeto que leva vinhos brasileiros à França

Três vinícolas da Serra estão entre as primeiras selecionadas para levar vinhos brasileiros ao mercado francês. ArteViva, de Bento Gonçalves, La Grande Bellezza, de Pinto Bandeira e Bebber, de Flores da Cunha, participam da estreia de um projeto estruturado de internacionalização do setor.

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O movimento é liderado pelo Vin du Brésil, iniciativa que reúne cultura, gastronomia e estratégia internacional para apresentar a produção brasileira à França. A expectativa é atingir cerca de 1 milhão de dólares por ano em exportações.

A primeira fase conta ainda com a vinícola gaúcha Manus, de Encruzilhada do Sul, e os empreendimentos mineiros Bárbara Eliodora, de São Gonçalo do Sapucaí, e Estrada Real, de Caldas. A meta chegar a 15 vinícolas até o final de 2026.