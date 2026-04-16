Suspensys inaugura oficialmente fábrica de R$ 150 milhões em São Paulo e consolida contrato com Mercedes-Benz

Da esquerda para a direita: diretor de Relações Institucionais da Randoncorp, Joarez Piccinini; vice-presidente de compras da Mercedes-Benz do Brasil, Matthias Kaeding; presidente do Conselho de Administração da Randoncorp, David Randon; presidente e CEO da Randoncorp, Daniel Randon; prefeito de Mogi Guaçu, Rodrigo Falsetti; vice-presidente executivo América do Sul da Randoncorp, Ricardo Escoboza; e diretor-executivo da Suspensys, Ricardo Barion. Jefferson Souza / Divulgação

Com investimento de cerca de R$ 150 milhões, a Suspensys, empresa pertencente à Randoncorp, inaugurou oficialmente na terça-feira (14) a nova fábrica de Mogi Guaçu, São Paulo. Em operação há cerca de um ano, a planta responde por 100% da produção de eixos dianteiros para caminhões e ônibus da Mercedes-Benz do Brasil e da operação da montadora na Argentina.

A unidade tem 15 mil metros quadrados de área e atingiu a capacidade máxima no final do ano passado. A abertura da fábrica incrementou cerca de 250 empregos diretos. Esse número pode aumentar para 330 até o final do ano.

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O negócio é o maior pedido da história da Randoncorp e a expectativa é de que gere receitas adicionais de cerca de R$ 7 bilhões ao longo dos 10 anos de vigência do acordo com a Mercedes-Benz do Brasil, o que coloca a empresa como a segunda maior fabricante deste tipo de produto no país.

Também na terça foi inaugurado o novo Centro Logístico das Autopeças em um prédio anexo, ao lado da fábrica e próximo à planta da Castertech. O espaço deverá empregar mais de 60 pessoas até o final do ano e será responsável por reabastecer clientes.

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A estrutura recebeu investimento de cerca de R$ 15 milhões e irá consolidar a distribuição de produtos das marcas Suspensys e Master Freios.