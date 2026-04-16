Suspensys inaugura oficialmente fábrica de R$ 150 milhões em São Paulo e consolida contrato com Mercedes-Benz

Com investimento de cerca de R$ 150 milhões, a Suspensys, empresa pertencente à Randoncorp, inaugurou oficialmente na terça-feira (14) a nova fábrica de Mogi Guaçu, São Paulo. Em operação há cerca de um ano, a planta responde por 100% da produção de eixos dianteiros para caminhões e ônibus da Mercedes-Benz do Brasil e da operação da montadora na Argentina.
A unidade tem 15 mil metros quadrados de área e atingiu a capacidade máxima no final do ano passado. A abertura da fábrica incrementou cerca de 250 empregos diretos. Esse número pode aumentar para 330 até o final do ano.
O negócio é o maior pedido da história da Randoncorp e a expectativa é de que gere receitas adicionais de cerca de R$ 7 bilhões ao longo dos 10 anos de vigência do acordo com a Mercedes-Benz do Brasil, o que coloca a empresa como a segunda maior fabricante deste tipo de produto no país.
Também na terça foi inaugurado o novo Centro Logístico das Autopeças em um prédio anexo, ao lado da fábrica e próximo à planta da Castertech. O espaço deverá empregar mais de 60 pessoas até o final do ano e será responsável por reabastecer clientes.
A estrutura recebeu investimento de cerca de R$ 15 milhões e irá consolidar a distribuição de produtos das marcas Suspensys e Master Freios.