Soprano lança programa para fortalecer relacionamento com profissionais em feira em São Paulo 

Influenciador Marcelo Leão palestrou no estande da Soprano na Feicon. Monique Manoela / Divulgação

A Soprano aproveitou a participação na Feira Internacional da Construção Civil (Feicon), em São Paulo, para lançar, nesta terça-feira (7) um programa de fortalecimento do relacionamento com eletricistas, técnicos e profissionais do segmento elétrico. O Circuito Soprano irá oferecer conteúdo recorrente, capacitação e ações de engajamento para esse público.

As primeiras atividades ocorrem na própria Feicon. São treinamentos e apresentações técnicas conduzidas por especialistas da Soprano com a participação de influenciadores do setor, entre eles, Marcelo Leão:

— A Soprano faz parte da minha história há 12 anos, quando comecei como eletricista atendendo a residências e pequenos comércios. Fazer parte do Circuito Soprano, agora como parceiro da empresa, é uma oportunidade de contribuir com o desenvolvimento de milhões de eletricistas em todo o Brasil.

O programa terá continuidade em outros espaços, inclusive em um site oficial, exclusivo e gratuito.

— Dar o pontapé inicial ao Programa Circuito Soprano em uma das maiores feiras da construção civil na América Latina reforça o compromisso que temos com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Esta iniciativa surge para qualificar gratuitamente eletricistas de todo o país, com potencial de impactar mais de dois milhões de profissionais. Esses eletricistas certamente poderão se desenvolver com excelência a partir de conteúdos ricos, recorrentes e relevantes, liderados por especialistas da empresa e por influenciadores do segmento — completa o CEO da Soprano, Cyro Gazola.