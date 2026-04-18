Sindicato do transporte por fretamento e turismo da Serra tem novo presidente

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros por Fretamento e Turismo da Serra Gaúcha tem uma nova diretoria. O empresário Rudinei Fernando Araújo de Freitas, diretor da empresa Transfreitas, foi empossado na quinta-feira (16) e estará no comando da entidade pelos próximos quatro anos. Ele tem como vice Lourenço Girotto, sócio-fundador da Viação Giratur e diretor da empresa RA Pierozan Transportes.