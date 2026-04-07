Safra 2026 da vinícola Nova Aliança alcança 50 milhões de quilos de uvas

A safra 2026 da Nova Aliança superou a do ano passado e já entrou para a história da cooperativa vinícola como uma das mais expressivas dos últimos anos: foram cerca de 50 milhões de quilos de uvas, enquanto 2025 registrou 40 milhões de quilos.
Além do volume acima do previsto, a qualidade surpreendeu, especialmente entre as variedades brancas, o que deve resultar em bons vinhos, especialmente espumantes.
Atualmente, cerca de 80% da produção anual da vinícola é destinada à elaboração de sucos, 10% corresponde a vinhos finos e espumantes e 10% a vinhos de mesa.