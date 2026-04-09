Rodada de negócios da Acomac, de Caxias, evolui para feira; veja mais destaques de economia

A Rodada de Negócios da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Caxias do Sul (Acomac) vai virar feira. O evento em novo formato será realizado nos dias 5 e 6 de novembro e terá nova identidade visual, palestras e mais expositores e patrocinadores.

A venda de espaços já começou e a pré-venda segue somente até hoje, com condições especiais. Os interessados podem entrar em contato com a Acomac pelo telefone (54) 99113-5033.

A Rodada de Negócios surgiu para aproximar indústrias e lojistas e facilitar o acesso a produtos com condições comerciais diferenciadas. Já foram cinco edições, sendo que a última reuniu mais de 50 indústrias expositoras e cerca de 1,5 mil participantes de diferentes cidades.

Mercosul-UE

O Centro Empresarial de Flores da Cunha realiza nesta sexta-feira (10), às 8h30min, uma palestra sobre o acordo Mercosul-União Europeia. A intenção é discutir a importância da internacionalização para a competitividade da indústria.

O encontro terá três especialistas da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs): Luciano D’Andrea, gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior e gerente dos Conselhos Temáticos; Thaísa Lunelli Rodrigues, executiva do Conselho de Comércio Exterior; e Matheus Muttoni da Silveira, analista técnico de Relações Internacionais e Comércio Exterior.

O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. Informações e inscrições no site do Centro Empresarial.

Leia Mais Restaurante de Canela investe R$ 5 milhões em nova sede e tem expectativa de receber 100 mil visitantes por ano

Vinhos

Mais de 60 rótulos poderão ser degustados durante a primeira edição do Terroir Tumelero, no domingo (12), em Caxias do Sul. O evento ocorre das 16h as 20h, na Tumelero Adega (Rua Cel. Camisão, 180, Centro).

O encontro terá masterclass com produtores de vinho e show com a banda Psyconotes.

Os ingressos custam R$ 280 e dão direito a uma taça de cristal. A alimentação não está incluída no valor. Mais informações: 99923-9839.

Leia Mais Grupo Miolo conquista certificação carbono neutro no Brasil

Saúde mental

A NR-01 é a pauta do primeiro Fórum Jurídico de 2026 do Sindilojas Caxias. O evento ocorre na próxima terça-feira (14), no auditório da entidade, e terá as presenças do auditor fiscal do Trabalho Vanius Corte e do juiz da 6ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, Marcelo Silva Porto.

Os dois irão discutir as causas e os efeitos dos problemas de saúde mental no trabalho, além de como manter um ambiente equilibrado para evitar que os funcionários adoeçam.