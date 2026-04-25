Rio Grande do Sul é o terceiro maior emissor de turistas brasileiros para a República Dominicana

Vice-presidente da Associação de Hotéis e Turismo da República Dominicana (Asonahores), Aguie Lendor. Asonahores / Divulgação

O Rio Grande do Sul está em terceiro lugar no ranking de estados que mais envia turistas para a República Dominicana. Em primeiro está São Paulo, com 52% dos visitantes, seguido de Minas Gerais. Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina completam a lista em quarto, quinto e sexto lugares, respectivamente. O destino da maioria é Punta Cana.

Foram 140 mil visitantes brasileiros em 2025, cerca de 15% a mais do que em 2024, e a meta para esse ano é chegar a 200 mil. O crescimento se deve a alguns fatores, como o voo direto da Arajet entre o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e Punta Cana. A exigência de visto por parte do México para brasileiros também fez com que os turistas passassem a optar pelo Caribe dominicano ao invés do mexicano.

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— O público brasileiro é difícil porque está mais acostumado ao turismo interno, já que é um país muito grande. Para nós é um desafio trazer os brasileiros com tantas horas de voo. Mas muitos estão vindo em busca de praia e esportes. E vêm em família — destaca a vice-presidente da Associação de Hotéis e Turismo da República Dominicana (Asonahores), Aguies Lendor.

Quem visita a República Dominicana, especialmente a área de praias, encontra desde hotéis mais simples até resorts de luxo all inclusive. Os brasileiros, segundo Aguie, preferem as opções com tudo incluído. O país tem cerca de 90 mil leitos e mais nove mil estão em construção em diferentes regiões. Os empreendimentos devem ficar prontos em três anos.