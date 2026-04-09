Restaurante de Canela investe R$ 5 milhões em nova sede e tem expectativa de receber 100 mil visitantes por ano

Adriana e Leandro estão à frente do La Estación. La Estación / Divulgação

Um dos pontos mais nobres de Canela, em frente à Praça João Correa, é o novo endereço do restaurante La Estación. A nova sede abre as portas no dia 16 e representa um passo ousado da marca. Com investimento de R$ 5 milhões, o estabelecimento tem estrutura de 800 metros quadrados, capacidade para 240 pessoas e espera receber um público de 100 mil visitantes por ano.

— Projetamos um espaço onde a estratégia de marketing se une à experiência real, criando um ambiente que comunica nossa paixão pela gastronomia em cada detalhe arquitetônico — diz Adriana Rambo de Oliveira, proprietária ao lado de Leandro Oliveira.

No cardápio, a tradicional parrilla, inspirada nas viagens do casal à Argentina e ao Uruguai, e à la carte com assinatura do chef e consultor gastronômico Lucas Teles Casarin. Além disso, a gastronomia contará com sequência de fondue (e o exclusivo creme bariloche) no segundo piso, espaço onde também serão realizados eventos.

O restaurante, localizado na Rua Júlio de Castilhos, 456, terá ainda um deck — que promete ser bastante disputado — com vista para o centro e para a Catedral de Pedra de Canela.

La Estación / Divulgação

Superação

A novidade do La Estación ganha ainda mais significado ao conhecer a história do empreendimento. É que o restaurante, quando tinha pouco mais de três meses de funcionamento, viu explodir a pandemia de covid-19 em 2020 e precisou fechar as portas. Poderia ter sido o fim, mas Leandro e Adriana se adaptaram rapidamente, oferecendo telentrega.

— Nossa trajetória foi forjada na resiliência, no compromisso com o nosso cliente e na essência que nos guia até hoje — destaca Leandro, que já foi secretário de Turismo de Canela.

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O La Estación sobreviveu à crise e hoje é referência na região. Foi, inclusive, reconhecido com os títulos de melhor parrilla de Canela e melhor restaurante de Canela pelo TripAdvisor. Além de receber, por quatro anos consecutivos, o prêmio de melhor parrilla pela Revista Sabores do Sul.