República Dominicana espera receber 200 mil turistas brasileiros até o final do ano

Feira Date 2026 é realizada em Punta Cana. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Os brasileiros não estão entre os turistas que mais visitam a República Dominicana, mas o volume vem, aos poucos, crescendo. Em 2025, foram 140 mil visitantes do Brasil. É uma pequena fatia dos 11,5 milhões recebidos ao longo do ano passado, mas já representa um aumento de cerca de 15% em relação à 2024. O primeiro trimestre de 2026 registrou crescimento de 17% e a expectativa do Ministério do Turismo do país caribenho é alcançar 200 mil turistas brasileiros até o final do ano.

Para isso, o país tem se dedicado a aumentar a conectividade área com voos como o entre Guarulhos e Punta Cana, sem escalas. O fato de o Brasil ter mais de 200 milhões de habitantes o torna um país atrativo para qualquer destino turístico, afinal, são muitos turistas em potencial.

— Dentro de um mês, vamos ao Brasil para um encontro com agentes de viagens e operadores. Eu, pessoalmente, já fui quatro vezes ao Brasil e estou muito feliz em ver como o mercado brasileiro está respondendo — destaca o ministro do Turismo da República Dominicana, David Collado, que participa da Dominican Annual Tourism Exchange (Date) 2026, em Punta Cana. O evento começou nesta quarta (22) e segue até esta sexta (25).

Além de buscar visitantes brasileiros, a República Dominicana está focada na Argentina e no Chile. Em 2025, por exemplo, recebeu 440 mil turistas argentinos.