Rede gaúcha de produtos saudáveis prevê franquia em Flores da Cunha e projeta faturar R$ 10 milhões na Serra em 2026

Franquia em Caxias fica no bairro São Pelegrino. Ariéle Ziegler / Agência RBS

Marca gaúcha de alimentação saudável, a Divina Terra prepara a abertura de uma loja em Flores da Cunha em breve. Em Caxias do Sul, onde já tem uma franquia desde 2019 no bairro São Pelegrino, o plano é chegar a quatro unidades até o final de 2027, com o mesmo franqueado.

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São quatro cidades na Serra com lojas Divina Terra: além de Caxias do Sul, Canela, Farroupilha e Bento Gonçalves. A de Farroupilha é recente, de junho de 2025, e tem uma história interessante. O negócio já existia, mas pertencia a outra rede. Os proprietários da franquia procuraram a Divina Terra para uma virada de bandeira.

— Eles nos conheceram e vieram até nós pedindo para ser um franqueado. Isso foi muito legal de escutar. Nós levamos todo o know-how que temos: de processo, manuais, marca. Teve troca de fachada, questão de layout para mostrar que é uma loja Divina Terra, além dos benefícios de fornecedores e de negociações — conta Sérgio Costa, sócio da Divina Terra ao lado de Marcos Costacurta.

A empresa tem 80 lojas no país e prevê chegar a 100 até o final de 2026. A meta para esse ano é superar o faturamento de 2025, que foi de R$ 130 milhões e alcançar R$ 190 milhões. Somente para a Serra, a previsão é de R$ 10 milhões de faturamento, valor também superior ao de 2025, quando as quatro cidades da região somaram R$ 6 milhões, o equivalente a 10% do faturamento do Rio Grande do Sul.

Multifranquia

Hoje, 44% dos franqueados são multifranqueados, ou seja, têm mais de uma loja. É o caso dos donos da unidade de Caxias, que têm franquia também em Balneário Camboriú.