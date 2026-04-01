Rede de hotéis amplia presença de gaúchos em unidade de Gramado na Páscoa

A Rede Master receberá no hotel de Gramado mais hóspedes gaúchos neste feriadão de Páscoa do que no ano passado. Em 2025, os clientes do Rio Grande do Sul representavam 22,3% do total. Neste ano, o número subiu para 43%. A direção entende que um feriado mais curto, de três dias, acaba atraindo mais visitantes de cidades próximas.