Rede da Serra estreia loja de conveniência fora de posto em Caxias do Sul; veja mais destaques

Loja fica na esquina da Coronel Flores com a Sinimbu. RodOil / Divulgação

A RodOil inaugurou em Caxias do Sul sua primeira loja de conveniência fora de postos de combustíveis no Rio Grande do Sul. A unidade, da rede TriShop, está na Coronel Flores esquina com a Sinimbu, no centro. É uma loja conceito e laboratório de varejo para testar formato, mix de produtos e comportamento do consumidor antes de uma possível expansão do modelo.

Com 220 metros quadrados, 13 funcionários e funcionamento diário, a loja oferece padaria, cafés, confeitaria, buffet de açaí, refeições rápidas para o almoço, mercearia básica, itens de higiene, opções saudáveis e suplementação, além de produtos de bazar, presentes e linha pet e lavanderia.

Espaço Sicredi em Fazenda Souza

O primeiro espaço Sicredi de Caxias do Sul fica em Fazenda Souza. Além de uma agência bancária, é um ambiente para uso em reuniões, capacitações e encontros. E não apenas para associados. Não associados também podem utilizar.

A estrutura tem auditório com capacidade para até 75 pessoas, salas de reunião, espaço de trabalho compartilhado e atendimento financeiro. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Da visibilidade à conversão

O CIC-BG promove no dia 26 de maio o curso Da Visibilidade à Conversão: como construir uma marca que vende, ministrado pelo executivo de marketing Yan Belo. Voltada a fundadores, sucessores, CEOs, diretores e gestores, a formação aborda como integrar o marketing à estratégia do negócio para gerar vendas, com foco em posicionamento de marca, conversão e métricas ligadas a resultados. O encontro ocorre das 8h às 11h45min, em Bento Gonçalves.

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