Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Randoncorp amplia operação nos Estados Unidos com nova fábrica da AXN

Estrutura permitirá atingir capacidade produtiva de até 100 mil eixos por ano em um único turno

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS