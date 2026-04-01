Randoncorp amplia operação nos Estados Unidos com nova fábrica da AXN

Unidade fica em Louisville, no Kentucky. Samuel Zulianelo / Divulgação

Empresa norte-americana adquirida pela Randoncorp há pouco mais de um ano, a AXN Automotive Systems ampliou a área e a capacidade. Ela agora conta com uma nova planta de 16 mil metros quadrados em frente à antiga fábrica de 9 mil metros quadrados em Louisville, no Kentucky — ela será desativada neste mês assim que a transição for finalizada e todas as linhas estiverem operando no novo espaço.

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A novidade faz parte de uma estratégia da companhia de consolidar a produção local nos Estados Unidos. A nova estrutura irá permitir o lançamento de novas linhas e a fabricação de eixos e suspensões voltados a semirreboques, além da geração de empregos na região.