Randoncorp amplia operação nos Estados Unidos com nova fábrica da AXN

Empresa norte-americana adquirida pela Randoncorp há pouco mais de um ano, a AXN Automotive Systems ampliou a área e a capacidade. Ela agora conta com uma nova planta de 16 mil metros quadrados em frente à antiga fábrica de 9 mil metros quadrados em Louisville, no Kentucky — ela será desativada neste mês assim que a transição for finalizada e todas as linhas estiverem operando no novo espaço.
A novidade faz parte de uma estratégia da companhia de consolidar a produção local nos Estados Unidos. A nova estrutura irá permitir o lançamento de novas linhas e a fabricação de eixos e suspensões voltados a semirreboques, além da geração de empregos na região.
A nova unidade, inaugurada no dia 26 de março, tem sistema automatizado de soldagem com célula totalmente robotizada, equipada com sete robôs. A nova estrutura permitirá atingir uma capacidade produtiva de até 100 mil eixos por ano em um único turno.