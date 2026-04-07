Plínio Mejolaro está de volta à presidência do Sindilojas Regional Bento; veja mais destaques de economia

Mejolaro é um dos fundadores do Sindilojas Bento e presidente da entidade entre 2004 e 2007. Jeferson Soldi / Divulgação

Um dos fundadores do Sindilojas Regional Bento e presidente da entidade entre 2004 e 2007, Plínio Mejolaro está de volta à presidência do sindicato. Ele tomou posse na semana passada para o período 2026/2030 e sucede Daniel Amadio, que esteve no comando nas três últimas gestões.

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Para seu mandato, Mejolaro tem como prioridade as demandas do projeto Bento+20, incluindo a melhoria da iluminação na Rua Marechal Deodoro, a implantação da Rua Coberta na Cândido Costa e o fortalecimento do varejo focado no turismo com o Vinho Encanado.

Frasle Mobility na Automechanika

A partir desta quarta-feira (8) até sábado (11), a Frasle Mobility participa da Automechanika Buenos Aires, na Argentina. A feira é considerada uma das principais do setor automotivo na América do Sul.

Durante o evento, a companhia irá destacar diferentes linhas de produtos voltadas aos sistemas de frenagem, suspensão e direção com as marcas Fras-le, Fremax, Controil e Nakata.

A empresa tem unidade na Argentina há 36 anos e conta com atuação em todas as províncias por meio de distribuidores regionais, além de operação em vendas, garantia e assistência técnica.

Na Intermodal South America

A Vésper Cargas Expressas embarca para a 30ª edição da Intermodal South America na próxima semana. A empresa caxiense participa da feira, uma das principais de logística, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina, de 14 a 16 de abril, em São Paulo. Essa será a terceira participação consecutiva da Vésper no evento.

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Mostra Agro

O próximo sábado (11) será destinado à primeira edição 2026 da Mostra Agro da Sicredi Serrana. Um encontro, das 8h30min às 16h30min, no Ginásio Saturno, na Rodovia dos Romeiros, em Farroupilha, reunirá produtores, empresas, parceiros e comunidade em geral.

Ao longo do ano, mais sete edições nas microrregiões de atuação da cooperativa serão realizadas.

Bom dia TI sobre IA

Na sexta-feira (10), tem a 166ª edição do Bom dia TI, encontro mensal do Trino Polo. O convidado da vez é o empresário e consultor Daniel Orsato Tesser Pozza, que abordará os desafios e oportunidades que a ascensão da inteligência artificial impõe ao mercado de software.

O encontro ocorre das 8h às 10h, no Restaurante Sica, na CIC Caxias. Ingressos a partir de R$ 45 no Sympla.



