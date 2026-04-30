Para impulsionar vendas no Dia das Mães, shoppings de Caxias realizam promoções

Os shoppings de Caxias do Sul prepararam promoções especiais para o Dia das Mães. No Bourbon San Pellegrino, a campanha, válida até 11 de maio, tem sorteio de uma viagem com acompanhante para um resort de luxo na Bahia a cada R$ 700 em compras.

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Clientes que incluírem produtos da Coca-Cola nas notas fiscais recebem números da sorte extras. Além disso, há uma promoção compre-ganhe com cross bag exclusiva da Corello, limitada a uma por CPF, mediante cadastro das notas no app do shopping.