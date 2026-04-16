Juliana Bevilaqua

Juliana Bevilaqua

Natural de Caxias do Sul, é formada em Jornalismo pela UCS e especialista em Comunicação Digital. No Grupo RBS, ingressou como estagiária do Pioneiro, foi produtora da Gaúcha Serra e chegou à apresentação dos programas locais Gaúcha Hoje e Chamada Geral 1ª Edição.

Caixa-Forte
Notícia

Operadora do terminal de contêineres no Porto de Imbituba inaugura escritório em Caxias

Abertura busca fortalecer operações no Sul após recorde movimentado em Santa Catarina

Juliana Bevilaqua

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS