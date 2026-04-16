Operadora do terminal de contêineres no Porto de Imbituba inaugura escritório em Caxias

Empresa de operações portuárias e logísticas, a Santos Brasil abriu um escritório em Caxias do Sul, no W Tower Mall. A inauguração faz parte de um movimento estratégico de expansão para o Sul do país, já que a Santos opera o Tecon Imbituba — terminal de contêineres no Porto de Imbituba, em Santa Catarina.

Leia Mais Agrale atinge 80 mil chassis de Volare, expande exportações e gera novos empregos

Distante cerca de 350 quilômetros de Caxias, o Tecon Imbituba bateu, no mês de março, recorde histórico na movimentação de contêineres: foram 16.197 TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés).