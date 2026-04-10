Nova presidente do Sindilojas Caxias fala sobre desafios do varejo e projeto de fim da jornada 6x1

Márcia Costa, nova presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul (Sindilojas), é a entrevistada da semana do podcast Caixa-Forte . Ela tomou posse no dia 1º de abril e tem como prioridades a capacitação dos associados e o fortalecimento do setor.

Márcia fala dos planos e aborda questões como o projeto que termina com a escala de trabalho 6x1. A dirigente acredita que essa é uma proposta que deve ser discutida após as eleições. Proprietária da rede Drops de Menta, Márcia também conta como ingressou no comércio.