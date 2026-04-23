No espaço de artesanato de feira em Punta Cana, bonecas sem rosto não podem faltar

Artesão Franklyn Sánchez. Juliana Bevilaqua / Agência RBS

Além das empresas buscando fechar negócios, a Dominican Annual Tourism Exchange (Date) 2026 tem um espaço de artesanato. Nele, é possível conhecer um pouco da cultura dominicana e as bonecas sem rosto não podem faltar.

Símbolo do país, as muñecas sin rostro, como são chamadas em espanhol, representam a mistura de etnias (taína, europeia e africana). Sem traços, simbolizam todas as mulheres, sem distinção.

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O artesão Franklyn Sánchez, de Santiago, no norte da República Dominicana, escolheu produzir as bonecas em cerâmica e dar cores intensas para as peças como forma de manter a tradição, mas com um toque contemporâneo.

* A colunista está em Punta Cana a convite da Associação de Hotéis e Turismo da República Dominicana (Asonahores)