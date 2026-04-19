NBA Park Gramado celebra três anos com novidades e expectativa de mais de 200 mil visitantes no ano

Grande aposta para a temporada de inverno é o evento noturno das Finais NBA. NBA Park / Divulgação

O NBA Park Gramado completa três neste domingo (19) e a marca de 400 mil visitantes de mais de 5 mil cidades brasileiras. Para esse ano, o parque temático espera superar 200 mil visitantes.

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Para alcançar a meta, prepara novidades até julho. Já estão confirmados um flashmob exclusivo no museu do parque e um novo show artístico capitaneado pela equipe de entretenimento que hoje conta com 10 integrantes, entre mascotes e dançarinos