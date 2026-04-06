Multiflon estreia canal de vendas no TikTok

Live será realizada direto do showroom da empresa. Miqueias dos Santos / Divulgação

O TikTok também pode ser espaço para negócios e essa é a aposta da Multiflon. A marca da Serra estreia nesta semana na rede social com uma transmissão para venda de produtos. O primeiro ao vivo será na quarta-feira (8), das 9h30min às 12h30min, diretamente do showroom da empresa. Haverá demonstração de itens como conjuntos e panelas de pressão e interação com o público.

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— O objetivo da live é criar uma conversa mais próxima com o consumidor. Estamos entrando nesse formato para aprender, testar e, principalmente, ouvir quem está do outro lado — diz Thiago Spagnollo, supervisor de marketing da Multiflon.