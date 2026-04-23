Miches, na República Dominicana, diversifica o turismo com natureza e produção de cacau

Montanha Redonda está a 300 metros acima do nível do mar. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Miches, o destino turístico citado pelo ministro do Turismo David Collado durante a abertura da feira Date 2026, nesta quarta-feira (22), é diferente do que se imagina quando se pensa em República Dominicana. Tem praia, claro, mas tem outros atrativos tão interessantes e bonitos como as belas praias de azul intenso.

A Montanha Redonda é um deles. A 300 metros acima do nível do mar, ela proporciona uma incrível visão 360 graus. Lá do alto, é possível ver mar, lagoa e as montanhas ao redor. Para chegar, ao topo, um trajeto de quatro quilômetros feito um veículo tracionado. Os mais aventureiros podem subir a pé.

Da Praia Esmeralda é possível ver a Montanha Redonda. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Outra opção em Miches é conhecer a produção de cacau. Eduardo Cabrera Paez, terceira geração da família, está à frente da Cacao Canducito, nome em homenagem ao avô dele. Ao lado da esposa Agustina Hernandez (mais conhecida como Mirabel) e o filho Edward, cultiva cacau orgânico. Em um tour interativo, a família mostra como transforma a fruta em produtos em licores, como a mamajuana, bebida típica do país, e chocolate.

Edward, Mirabel e Eduardo, da Cacao Canducito. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Uma curiosidade é que Eduardo tentou plantar cacau brasileiro na propriedade, mas a planta não se adaptou bem. “São muito grandes as árvores brasileiras”, comentou.