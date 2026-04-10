Marcopolo testa ônibus elétrico em linhas do transporte coletivo do Rio de Janeiro

Attivi Integral da Marcopolo Marcopolo / Divulgação

O ônibus 100% elétrico Attivi Integral da Marcopolo está sendo testado em linhas e serviços no transporte coletivo do Rio de Janeiro. O experimento faz parte de um acordo de cooperação técnica firmado com o município do Rio para o desenvolvimento de um projeto de demonstração de ônibus elétricos.

Leia Mais Empresa de implementos agrícolas da Serra chega aos 100 anos e anuncia nova planta fabril

O teste operacional do veículos terá duração de 30 dias. A Marcopolo fornecerá também treinamento para a equipe técnica e operadores, como motoristas e profissionais de manutenção.