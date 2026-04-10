Marcopolo testa ônibus elétrico em linhas do transporte coletivo do Rio de Janeiro

O ônibus 100% elétrico Attivi Integral da Marcopolo está sendo testado em linhas e serviços no transporte coletivo do Rio de Janeiro. O experimento faz parte de um acordo de cooperação técnica firmado com o município do Rio para o desenvolvimento de um projeto de demonstração de ônibus elétricos.
O teste operacional do veículos terá duração de 30 dias. A Marcopolo fornecerá também treinamento para a equipe técnica e operadores, como motoristas e profissionais de manutenção.
Lançado em 2022, o Attivi Integral já está em operação em Porto Alegre e São Paulo, além de realizar o transporte de passageiros no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.