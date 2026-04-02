Marcopolo entrega à África do Sul modelo inédito de ônibus

A África do Sul começou a receber os ônibus Paradiso G8 1800 Double Decker da Marcopolo com quatro eixos e direção à direita. O modelo é o primeiro da marca no mundo com essas características. São 21 unidades, no total, adquiridas pela Intercape, operadora de transporte rodoviário de passageiros no país.
Os veículos foram montados sobre chassis Volvo B510R Euro 6 e desenvolvidos na configuração 8x2 para acomodar 80 passageiros. O tanque de combustível é de 800 litros. Os ônibus serão utilizados em rotas internacionais na África Subsaariana, além de operações interestaduais.
As entregas seguem até o final do ano.