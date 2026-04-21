Marcas de beleza e saúde da Serra participam da Feira da Franquia em Porto Alegre

Aluminée, de Bento Gonçalves, retorna à feira. Aluminée / Divulgação

Pelo menos duas empresas da Serra estarão na edição deste ano da Feira da Franquia, evento de sexta (24) a domingo (26) no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. Uma delas é a Aluminée, de Bento Gonçalves, que retorna à feira depois de participar em 2023.

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Criada em 2021, a marca tem como inspiração produtos típicos da Serra, como uva, vinhos e espumantes, para elaborar cosméticos. O portfólio inclui cremes, perfumaria, tratamento para rosto e cabelos veganos. A Aluminée tem unidades em Gramado e Tramandaí e, durante o verão, em Capão da Canoa.

Já a Clinisal, de Caxias, estreia na feira. A marca irá apresentar a investidores interessados o seu modelo de negócios na área da saúde. Fundada em 2017, a empresa é pioneira na chamada haloterapia, um método 100% natural de origem europeia para o tratamento de problemas respiratórios.