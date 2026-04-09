Marca de moda esportiva de Caxias investe R$ 250 mil em loja em shopping e projeta crescimento de 25%

Nova loja fica no térreo do Prataviera. Reprodução / Divulgação

Marca caxiense de roupas esportivas com fabricação própria, a Mar Um abrirá a terceira loja e o local escolhido é o shopping Prataviera. A nova unidade inaugura no dia 15, no térreo, e recebeu investimento de cerca de R$ 250 mil.

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O novo espaço tem 80 metros quadrados e projeto assinado pela arquiteta Adriana Karkow. A expectativa, com a abertura no Prata, é de crescimento de 25% nas vendas e no faturamento.