Marca de moda esportiva de Caxias investe R$ 250 mil em loja em shopping e projeta crescimento de 25%

Marca caxiense de roupas esportivas com fabricação própria, a Mar Um abrirá a terceira loja e o local escolhido é o shopping Prataviera. A nova unidade inaugura no dia 15, no térreo, e recebeu investimento de cerca de R$ 250 mil.
O novo espaço tem 80 metros quadrados e projeto assinado pela arquiteta Adriana Karkow. A expectativa, com a abertura no Prata, é de crescimento de 25% nas vendas e no faturamento.
Com mais de 30 anos de experiência, a empresa tem no comando Giedri Scola, Vinicius Scola e César Macedo. A marca oferece linhas fitness e comfy (conforto) para os públicos feminino e masculino. Além das peças esportivas, a empresa atua com personalização de uniformes.