Marca de chocolates de Gramado completa 35 anos e prepara novidades: lançamento de livro e nova fábrica

Tiago Cardoso, diretor de marketing da Florybal, é o entrevistado da semana do podcast Caixa-Forte. A marca, assim como outras que produzem chocolates, vive um dos períodos mais importantes do ano. A Páscoa é a safra dos chocolateiros e a expectativa, segundo Tiago, é positiva, embora ele não fale em números.
Nesta conversa, além de falar do movimento da data, ele conta a história da empresa, fundada pelos pais Valdir Cardoso e Janete Tomasini Mayer há 35 anos. E antecipa algumas novidades: o lançamento de um livro da Florybal e a inauguração de uma nova fábrica, que irá triplicar a capacidade de produção da empresa.