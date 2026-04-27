Marca da Serra estreia em salão de moda em São Paulo e amplia atuação para novos estados

Juliana Foss (gerente comercial), Monica Zampieri (diretora criativa) e Giovana Andreazza (estilista). Caiani Lopes / Divulgação

Estreante na Contemporâneo Showroom, a Moni, de Flores da Cunha, já alcançou R$ 200 mil em pedidos e abriu mercados em Brasília, Mato Grosso e Goiás. O evento, considerado o principal salão de negócios B2B (empresa para empresa) de moda do Brasil, é realizado desde sábado (25) em São Paulo e termina nesta terça-feira (28).

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A Moni é a única marca de vestuário da Serra e foi selecionada para essa edição pela organização que realiza um rigoroso processo de curadoria. A empresa gaúcha é reconhecida pela alfaiataria e uso de matérias-primas nobres como seda, linho, algodão e lã natural.

A marca já atende a clientes e lojistas em Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Trajetória

A Moni nasceu em Flores da Cunha no início dos anos 1990 e atuou fortemente no segmento de uniformes escolares. A partir de 1998, iniciou a produção de casacos de lã. O movimento marcou o começo de novo posicionamento no mercado de moda.