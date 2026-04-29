Marca caxiense cria experiência de enoturismo urbano com tour por adega e degustações guiadas

Reconhecida pela grande variedade de vinhos e pelos acessórios e presentes, além dos eventos enogastronômicos que realiza, a Boccati lança mais um produto. Apresentado na manhã desta quarta-feira (29), o Turismo Boccati é uma experiência de enoturismo urbano e, como o conceito sugere, oferece uma vivência na zona urbana (a empresa fica no bairro Santa Catarina).
O projeto da Boccati inclui tour pela loja e adega com mais de 3,8 mil rótulos e degustações guiadas com sommeliers para descoberta de novos sabores.
— A gente vê muitas pessoas que vêm a Caxias e não ficam em Caxias. Vão a outras cidades da região porque tem várias opções, mas em Caxias também temos. Acreditamos que temos condições totais para receber as pessoas — diz Julio D'Agostini, diretor da Boccati.
Diferente da degustação em uma vinícola, a experiência na Boccati oferece a possibilidade de provar rótulos de diferentes empresas. Somente de vinícolas brasileiras, são 1 mil rótulos na loja. Outro diferencial é que o visitante com um tempo mais curto de permanência na cidade consegue aproveitar uma experiência autêntica sem fazer longos deslocamentos.
— O pessoal que está em uma empresa em Caxias, quando são 16h30min, 17h, terminaram as reuniões, terminou o trabalho. Ele vai até Bento, Garibaldi? Não, porque já é muito tarde. Então, ele pode vir para cá. É uma oportunidade desse pessoal curtir uma, duas, três horas — acrescenta.
São seis degustações com preços entre R$ 120 e R$ 250 por pessoa. Há opções para apreciadores de vinhos em diferentes níveis de conhecimento: para quem sabe pouco ou nada e para degustadores mais experientes. O projeto oferece experiências com rótulos nacionais e internacionais e cada uma dura, em média, uma hora e meia.
É preciso agendar com até 24 horas de antecedência pelo telefone (54) 99600-6061.