Marca caxiense cria experiência de enoturismo urbano com tour por adega e degustações guiadas

Boccati fica no bairro Santa Catarina. Juliana Bevilaqua / Agencia RBS

Reconhecida pela grande variedade de vinhos e pelos acessórios e presentes, além dos eventos enogastronômicos que realiza, a Boccati lança mais um produto. Apresentado na manhã desta quarta-feira (29), o Turismo Boccati é uma experiência de enoturismo urbano e, como o conceito sugere, oferece uma vivência na zona urbana (a empresa fica no bairro Santa Catarina).

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O projeto da Boccati inclui tour pela loja e adega com mais de 3,8 mil rótulos e degustações guiadas com sommeliers para descoberta de novos sabores.

— A gente vê muitas pessoas que vêm a Caxias e não ficam em Caxias. Vão a outras cidades da região porque tem várias opções, mas em Caxias também temos. Acreditamos que temos condições totais para receber as pessoas — diz Julio D'Agostini, diretor da Boccati.

Diferente da degustação em uma vinícola, a experiência na Boccati oferece a possibilidade de provar rótulos de diferentes empresas. Somente de vinícolas brasileiras, são 1 mil rótulos na loja. Outro diferencial é que o visitante com um tempo mais curto de permanência na cidade consegue aproveitar uma experiência autêntica sem fazer longos deslocamentos.

— O pessoal que está em uma empresa em Caxias, quando são 16h30min, 17h, terminaram as reuniões, terminou o trabalho. Ele vai até Bento, Garibaldi? Não, porque já é muito tarde. Então, ele pode vir para cá. É uma oportunidade desse pessoal curtir uma, duas, três horas — acrescenta.

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São seis degustações com preços entre R$ 120 e R$ 250 por pessoa. Há opções para apreciadores de vinhos em diferentes níveis de conhecimento: para quem sabe pouco ou nada e para degustadores mais experientes. O projeto oferece experiências com rótulos nacionais e internacionais e cada uma dura, em média, uma hora e meia.