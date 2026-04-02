Indústria de embalagens de Carlos Barbosa prevê crescimento de até 20% nesta Páscoa

Embalagens produzidas na Galvanotek. Galvanotek / Divulgação

A temporada de Páscoa movimenta não apenas as fábricas e lojas de chocolate. Outros segmentos também são beneficiados como os de embalagens. A Galvanotek, por exemplo, projeta um desempenho superior ao do ano passado, com crescimento entre 10 a 20%.

— Nossa expectativa para a Páscoa é positiva. Temos percebido um bom movimento do mercado e uma demanda consistente por parte dos nossos clientes, o que nos deixa confiantes para o período — diz Jeancarlo Piccinini, coordenador de vendas da Galvanotek.

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Para a data, a empresa de Carlos Barbosa tem as formas ovais para colombas, ovos de Páscoa, doces, fatias e petiscos, embalagens que vão ao forno, linha para bolos e produtos com divisórias internas, além de potes com lacre para proteger mousses, pavês e sobremesas geladas e embalagens com base dourada e tampa transparente.