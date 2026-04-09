Grupo Miolo conquista certificação carbono neutro no Brasil

Da esquerda para a direita: diretor superintendente da Miolo Wine Group, Adriano Miolo, Luiz Rahmeier, Rafael Melo e Leonardo Boeno. Miolo / Divulgação

As vinícolas brasileiras da Miolo Wine Group conquistaram a certificação Carbono Neutro. A entrega oficial do certificado foi nesta quarta-feira (8) no NB Steak JK, em São Paulo. O projeto é uma iniciativa conjunta entre Miolo, Grupo Modarc — Uniagro e Sumitomo Chemical. O processo de consolidação dos dados, análises técnicas e aplicação das diretrizes foi conduzido pela E2Carbon.

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A certificação é resultado de uma série de medidas, como manejo dos vinhedos com uso de plantas de cobertura e fixação biológica de nitrogênio, redução do uso de insumos químicos, melhoria da eficiência operacional, monitoramento detalhado do consumo de combustíveis, energia e gases, uso de eletricidade de fonte renovável e a preservação de áreas ambientais dentro das propriedades.

O inventário de emissões de gases de efeito estufa mostrou que as operações da empresa registraram 1.343,04 toneladas de CO2e em emissões e 2.431,44 toneladas de CO2e em remoções anuais, o que resultou em um saldo líquido negativo de 1.088,40 toneladas de CO2e. Além de atingir a condição de carbono neutro, o grupo apresenta desempenho carbono negativo ao remover mais carbono do que emite.