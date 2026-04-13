Grupo da Serra promove mutirão de vagas em Bento Gonçalves

O Grupo Bertolini, de Bento Gonçalves, realiza um mutirão de vagas nesta quarta-feira (15). São 20 oportunidades para diferentes empresas do grupo: Logber (motorista de carreta, motorista e auxiliar de logística), Evviva (auxiliar de produção e embalagem, bordatriz e auxiliar de serviços gerais) e Bertolini Tubos (auxiliar de produção/embalagem e de inspetor de qualidade).