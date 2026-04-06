Fábrica de Caxias do Sul abre as portas para mostrar a crianças como nascem os brinquedos

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Alunos de seis a oito anos de escolas públicas e privadas de Caxias do Sul terão a chance de conhecer o processo de produção de brinquedos na GGB.

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A empresa caxiense está abrindo as portas para receber os pequenos e mostrar como os produtos são feitos, em uma iniciativa chamada de A Fábrica Mágica de Brinquedos.

A visita tem duração entre 60 e 90 minutos e inclui tour guiado pelas áreas de produção, montagem e expedição.