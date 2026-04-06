Fábrica de Caxias do Sul abre as portas para mostrar a crianças como nascem os brinquedos

Alunos de seis a oito anos de escolas públicas e privadas de Caxias do Sul terão a chance de conhecer o processo de produção de brinquedos na GGB.
A empresa caxiense está abrindo as portas para receber os pequenos e mostrar como os produtos são feitos, em uma iniciativa chamada de A Fábrica Mágica de Brinquedos.
A visita tem duração entre 60 e 90 minutos e inclui tour guiado pelas áreas de produção, montagem e expedição.
Colégios interessados devem agendar pelo e-mail marketing.ggbplast@gmail.com ou pelo telefone (54) 99360-5805.