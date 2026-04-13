Evento em Garibaldi debate reforma tributária e faz visita à Tramontina

Garibaldi recebe nesta terça-feira (14) a confraria do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul (IBEF-RS). O encontro irá discutir em um painel a reforma tributária. Participam Adriano Rosa, sócio-diretor da KPMG e professor de MBA em Direito Tributário; Angela Maria Daltoe, gerente tributária corporativa da Tramontina; Giancarlo Chiapinotto, sócio da PwC Brasil e presidente do conselho de administração do IBEF-RS; e Gustavo Neves Rocha, advogado e especialista em Direito Tributário, sócio da Zulmar Neves Advocacia.