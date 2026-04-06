Especialista que irá palestrar em Caxias ensina como empresas podem se proteger de crimes digitais 

Como as empresas podem se proteger de crimes digitais é o tema do painel Cyberataques e Impacto na Última Linha, promovido pela Dupont Spiller Fadanelli Advogados (DSF) nesta terça-feira (7), às 8h, na sede do escritório em Caxias (R. Plácido de Castro, 1.063 — Vint Offices).
Com inscrições gratuitas pelo site da DSF, o encontro terá palestra de Marta Shuh, diretora de Cyber e Tech Insurance da Howden Brasil, e mediação de Bárbara Ravanello, advogada especialista em Direito Digital e sócia da DSF.
A coluna fez duas perguntas para Marta. Confira:
Quais são os riscos de ataques cibernéticos para as empresas?
Os riscos podem ser categorizados em quatro frentes críticas. A primeira é a paralisação operacional e produtiva. Em várias atividades, não ter sistemas disponíveis pode resultar em paralisação de atividades. Na indústria, por exemplo, um evento pode desligar o chão de fábrica. Quando sistemas de automação e gestão são comprometidos, as linhas de produção param. Podem ocorrer descontrole de estoques e falhas logísticas severas. Há o risco de danos físicos a maquinários caros devido a comandos maliciosos em sistemas de controle. O segundo é o impacto financeiro e contratual. A interrupção não custa apenas o que se deixa de produzir. As empresas enfrentam quebra de contrato. A incapacidade de honrar prazos de entrega com clientes e parceiros gera multas e perda de confiança no mercado e perda de vendas. No setor da saúde, por exemplo, um ataque pode impedir o atendimento a pacientes e expor prontuários médicos, colocando vidas em risco. Em outros setores, o roubo de propriedade intelectual e segredos industriais pode destruir a vantagem competitiva de anos de pesquisa. Não podemos esquecer que vivemos sob a égide da Lei Geral de Proteção de Dado e qualquer vazamento de dados pessoais coloca a indústria sob a mira da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Empresas podem enfrentar problemas financeiros em honrar com suas despesas e fluxo de caixa caso o incidente tenha proporções maiores. Recentemente o grupo Jaguar Land Rover reportou prejuízos de R$ 14 bilhões decorrentes do incidente de cyber que sofreram em 2025, por exemplo.
Como as empresas podem se proteger?
É fundamental entender que a proteção não se limita a muros digitais. Ela é construída em camadas, unindo tecnologia, processos e transferência de risco e que não é uma responsabilidade de TI e, sim, uma responsabilidade estratégica de toda a organização. A tecnologia e as ameaças evoluem em passos largos e diante disso se faz necessário um planejamento e investimento contínuo em ferramentas de proteção, governança de processos e conscientização, assim como apoio da alta gestão. Muitos empresários acreditam que investir na "ferramenta de última geração" tornará a empresa blindada. Precisamos ser humildes: não existe proteção 100%. Gigantes como bancos globais, empresas de tecnologia e até o FBI já foram vítimas. O foco deve mudar. Além de tentar evitar o ataque, a empresa precisa ter um planejamento robusto de resposta a incidentes. Se o impacto é inevitável, a meta é minimizá-lo. Estatisticamente, a probabilidade de uma empresa sofrer um ataque cibernético hoje é 40 vezes maior do que a de sofrer um incêndio. O seguro cibernético deixa de ser opcional e se torna essencial.