Especialista que irá palestrar em Caxias ensina como empresas podem se proteger de crimes digitais 

Marta Shuh, diretora de Cyber e Tech Insurance da Howden Brasil. Marcelo Bruzzi / Divulgação

Como as empresas podem se proteger de crimes digitais é o tema do painel Cyberataques e Impacto na Última Linha, promovido pela Dupont Spiller Fadanelli Advogados (DSF) nesta terça-feira (7), às 8h, na sede do escritório em Caxias (R. Plácido de Castro, 1.063 — Vint Offices).

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Com inscrições gratuitas pelo site da DSF, o encontro terá palestra de Marta Shuh, diretora de Cyber e Tech Insurance da Howden Brasil, e mediação de Bárbara Ravanello, advogada especialista em Direito Digital e sócia da DSF.

A coluna fez duas perguntas para Marta. Confira:

Quais são os riscos de ataques cibernéticos para as empresas?

Os riscos podem ser categorizados em quatro frentes críticas. A primeira é a paralisação operacional e produtiva. Em várias atividades, não ter sistemas disponíveis pode resultar em paralisação de atividades. Na indústria, por exemplo, um evento pode desligar o chão de fábrica. Quando sistemas de automação e gestão são comprometidos, as linhas de produção param. Podem ocorrer descontrole de estoques e falhas logísticas severas. Há o risco de danos físicos a maquinários caros devido a comandos maliciosos em sistemas de controle. O segundo é o impacto financeiro e contratual. A interrupção não custa apenas o que se deixa de produzir. As empresas enfrentam quebra de contrato. A incapacidade de honrar prazos de entrega com clientes e parceiros gera multas e perda de confiança no mercado e perda de vendas. No setor da saúde, por exemplo, um ataque pode impedir o atendimento a pacientes e expor prontuários médicos, colocando vidas em risco. Em outros setores, o roubo de propriedade intelectual e segredos industriais pode destruir a vantagem competitiva de anos de pesquisa. Não podemos esquecer que vivemos sob a égide da Lei Geral de Proteção de Dado e qualquer vazamento de dados pessoais coloca a indústria sob a mira da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Empresas podem enfrentar problemas financeiros em honrar com suas despesas e fluxo de caixa caso o incidente tenha proporções maiores. Recentemente o grupo Jaguar Land Rover reportou prejuízos de R$ 14 bilhões decorrentes do incidente de cyber que sofreram em 2025, por exemplo.