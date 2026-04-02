Entidades do comércio empossam presidentes e homenageiam caxienses; veja mais destaques

Luiz Carlos Bohn (E), Márcia Costa e Volnei Basso. Fábio Grison / Divulgação

A empresária Márcia Costa foi empossada presidente do Sindilojas Caxias, na noite de quarta-feira (1º). CEO e fundadora da rede de lojas Drops de Menta, ela sucede Rossano Boff na entidade. Na cerimônia, realizada na CIC de Caxias, também tomou posse o presidente do Sindigêneros. Volnei Basso foi reconduzido ao cargo.

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Adiló Didomenico, Cíntia Montemezzo, Ivo Pedroni e Oscar José Onzi receberam o troféu O Mercador. Fabio Grison / Divulgação

Durante o evento também foi entregue o Troféu O Mercador, homenagem concedida pelas entidades ao comércio varejista da região. Receberam a distinção o prefeito de Caxias, Adiló Didomenico, na categoria Reconhecimento Público; Cíntia Montemezzo, como Destaque Comércio Lojista; Ivo Pedroni, como Destaque Comércio de Gêneros Alimentícios; e Oscar José Onzi, na categoria Destaque Especial.

100 livros...

já foram entregues pela Legado Histórias de Vida em cinco anos. A empresa é comandada pela jornalista Valquíria Vita e se dedica a transformar trajetórias pessoais e familiares em obras escritas. Os livros registram histórias que, muitas vezes, permaneciam restritas à memória oral das famílias. Com sede em Caxias, a empresa executa projetos em todo o Estado.

Cadeia do vidro

O Clube Amigos do RS (Cars) está em fase de captação de recursos para um projeto inédito aprovado na Lei de Incentivo à Reciclagem voltado à economia circular do vidro. A iniciativa prevê a modernização de 16 unidades de triagem (UTs) em Porto Alegre e a implantação de uma planta piloto para moagem de vidro.

A participação é aberta a empresas tributadas pelo lucro real para que destinem parte de seu Imposto de Renda para apoiar o projeto, o que gera uma oportunidade para organizações da Serra. É um movimento que reforça exemplos já consolidados em municípios com forte vocação vinícola e elevado consumo de embalagens de vidro. Garibaldi, Flores da Cunha e Bento Gonçalves já têm, por exemplo, o programa Vidro Vira Vidro para a destinação do material.

Feira

A Soprano estará, de 7 a 10 de abril, na Feira Internacional da Construção Civil (Feicon), em São Paulo. Nesta edição, a marca estreia o Programa Circuito Soprano, voltado ao fortalecimento do relacionamento com eletricistas e parceiros.

Além disso, a Soprano lançará na Feicon novas soluções de automação, incluindo soft starters, inversores de frequência, linha de ferramentas avançadas e a ampliação da linha de fechaduras digitais.