Empresário de Caxias do Sul será o novo coordenador da CDL Jovem Nacional

O empresário caxiense Lucas Magnani foi anunciado como novo coordenador da CDL Jovem Nacional, sucedendo Raphael Paganini.
Atual coordenador estadual na CDL Jovem do RS e segundo vice-presidente da CDL Caxias, Magnani deve assumir oficialmente em 1º de junho, após referendo em assembleia. Ele já foi também presidente da CDL Jovem Caxias em 2017.
A gestão de Lucas Magnani terá foco em fortalecer a estrutura do movimento, equilibrando expansão com sustentabilidade, sucessão de lideranças e integração entre níveis municipal, estadual e nacional.