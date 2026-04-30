Empresa de transportes do Nordeste renova frota com 19 ônibus Marcopolo; alguns têm camarote vip

Modelo tem cabine privativa e fechada. Marcopolo / Divulgação

A Auto Viação Progresso, empresa de transporte rodoviário com atuação no Nordeste, adquiriu 19 novos ônibus Marcopolo Paradiso G8 1800 DD para renovação da frota. Sete veículos já foram entregues em abril e os demais serão incorporados gradualmente.

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Os modelos têm diferentes configurações internas, incluindo um serviço de camarote vip — cabine privativa e fechada com poltrona leito-cama, armário, tela individual e controles de massagem. Inicialmente, são dois neste formato para a Auto Viação Progresso.

Os ônibus contam com chassi Volvo, capacidade para até 64 passageiros (ou 40 nas versões vip) e itens como climatização, sanitário, geladeiras, tomadas USB e 110V, sistema de entretenimento, acessibilidade e preparação para conexão via satélite. Também incorporam tecnologias de segurança ativa, como sensores, câmeras e freio motor reforçado.