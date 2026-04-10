Empresa de implementos agrícolas da Serra chega aos 100 anos e anuncia nova planta fabril

Da esquerda para direita, a terceira geração à frente da Balbinot: Valter Balbinot, Roberto Balbinot, Gustavo Balbinot, Isabel Balbinot e Abel Balbinot Neto. Fran Dal Monte / Divulgação

Completar 100 anos é um marco e tanto para uma empresa. Chegar ao centenário consolidada no seu segmento, mais ainda. Esse é o caso da Balbinot Implementos Agrícolas, de Farroupilha, que comemora um século de história neste 11 de abril com cerca de 3,5 mil clientes em todo o Brasil e exportando para 17 países.

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Fundada em 1926 como uma pequena ferraria por Abel Balbinot e sua esposa Amábile Ferronato Balbinot, a companhia hoje tem 3,5 mil metros quadrados de área construída, capacidade produtiva de aproximadamente 7 mil peças por dia e um portfólio com mais de 800 itens.

— Meu avô chegou em uma loja de Farroupilha e disse que queria muito abrir uma ferraria, mas estava com as mãos limpas. Eram limpas porque não tinha dinheiro para comprar as ferramentas. O dono respondeu que como ele tinha boa vontade, ia ajudar — relembra o neto e hoje diretor de Gestão de Pessoas da empresa, Gustavo Balbinot.

Para comemorar o aniversário, a empresa inicia um novo ciclo de expansão com a construção de uma nova planta fabril de 6,5 mil metros quadrados a cerca de dois quilômetros da sede atual, na Linha Palmeiro. A previsão é que a obra comece neste ano e seja concluída em 2027. O investimento é de R$ 20 milhões.

Com a ampliação, a capacidade produtiva deve crescer entre 20% e 30%. Em três anos, a meta é incluir algumas linhas com robotização. Além do setor agrícola, a Balbinot atende áreas como peças para implementos rodoviários, indústria moveleira e reflorestamento.

Balbinot / Divulgação

Trajetória

A empresa foi criada em 11 de abril de 1926 no interior de Otávio Rocha (hoje distrito de Flores da Cunha) como uma ferraria artesanal de ferramentas agrícolas. Em 1930, a família se transferiu para a Linha 30 e, em 1940, para a Busa, em Farroupilha. A formalização ocorreu em 1963, quando o negócio foi registrado como Abel Balbinot & Filhos Ltda.

A primeira exportação foi em 1998 para a empresa Yomel, da Argentina. O país segue como cliente ao lado de Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador, Chile, Colômbia, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, México, Trinidad & Tobago, Japão, África do Sul, Gana, Zimbabue e Angola.

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A empresa tem à frente os diretores Abel Balbinot Neto, Isabel Balbinot, Gustavo Balbinot, Roberto Balbinot e Valter Balbinot, terceira geração da família.

Comemoração

Os 100 anos da Balbinot serão comemorados neste sábado (11) com uma grande festa com clientes, fornecedores e funcionários.