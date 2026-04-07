Empresa de Garibaldi investe R$ 50 milhões em nova fábrica para produção de rações 100% naturais para pets

Matriz da Nutrire fica em Garibaldi. Nutrire / Divulgação

A Nutrire prepara novidades interessantes para o segundo semestre. A empresa de rações para cães e gatos de Garibaldi está erguendo uma nova unidade ao lado da atual para a fabricação de um produto 100% natural, sem aromatizantes e estabilizantes. A previsão é que a fábrica comece a operar em setembro e o novo alimento seja lançado em outubro.

— Queremos estar mais próximos das tendências do mercado. Estamos absorvendo e transformando essas tendências em alimentos para os pets — destaca Gerson Simonaggio, sócio-diretor da Nutrire.

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O investimento na nova fábrica de 3,2 mil metros quadrados é de R$ 50 milhões. Ela começará com uma linha de produção, porém, com capacidade para uma segunda linha. Com boa parte do processo automatizado, a equipe será de oito pessoas, inicialmente. Os funcionários, inclusive, já estão sendo contratados.

Conforme Simonaggio, o novo espaço será aberto à visitação. Os corredores da unidade terão vidros para que os visitantes possam visualizar e conhecer as etapas de produção.

A fábrica de Garibaldi tem 23 mil metros quadrados de área construída. A Nutrire tem também uma unidade em Poços de Caldas com 16 mil metros quadrados de área construída.

Participação em feiras

Além de estar antenada nas tendências de mercado, a Nutrire aposta na participação em feiras. Recentemente, a empresa esteve na Global Pet, em Orlando, na Flórida, uma das mais importantes do setor.

— Desde 2004, quando começamos a atuar no mercado externo, passamos a participar de feiras e nos tornamos conhecidos. Hoje, atendemos a 50 países — conta Simonaggio.

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A Nutrire está entre as 10 maiores empresas de pet food do Brasil e é a maior exportadora de rações do país.